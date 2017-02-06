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Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

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Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak İlçe Özel İdaresi ile belediye ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu okulların bahçesindeki kar temizlendi.

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak İlçe Özel İdaresi ile belediye ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu okulların bahçesindeki kar temizlendi.

Tutak ilçe merkezinde bulunan okulların bahçelerinde biriken karlar, Tutak Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat'ın talimatıyla temizlendi. İlçe merkezinde bulunan tüm okulların yolları ve bahçeleri İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerince temizlenirken, öğretmen ve öğrenciler ise okullarına rahatlıkla ulaştılar.

Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

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