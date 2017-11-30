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Okul bahçesine bir kamyon yaprak döküldü

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Okul bahçesine bir kamyon yaprak döküldü
Tokat'ta, okul bahçesine bir kamyon yaprak dökerek sonbaharı uğurladığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Tokat'ta geçtiğimiz yıl sonbahar yapraklarının süpürülmesinden şikayetçi olarak dilekçe vermesiyle gündeme gelen Fatma Esin Tuna, velisi olduğu özel bir okulda sonbaharın son günü öğrencilere sürpriz bir etkinlik düzenledi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in destekleriyle toplanan bir kamyon dolusu yaprak, okul bahçesine getirerek boşaltıldı. Zilin çalmasıyla birlikte öğrenciler okul binasından çıkarak yapraklara akın etti. Sonbaharda kuruyan yaprakları havaya atarak eğlenen öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti. Öğrenciler kartopu savaşı yerine bu defa birbirlerine yaprak atarak adeta yaprak savaşı yaptı. Yüzlerce öğrencinin yapraklarla eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sonbaharı uğurladılar, kışı karşıladılar
Fatma Esin Tuna, son baharı uğurlamak amacıyla sonbaharın sembolü yapraklarla bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Öğrencilerin son baharın son günü bir anı yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Öğrenciler düzenlenen etkinlikle çok mutlu oldular. Sonbahar güzel bir mevsim, yaşanması gerekir. Mevsimlerin hepsi güzel, hayat çocuklarla daha da güzel" dedi.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, 'gideni uğurlamak, geleni karşılamak' geleneğinden hareket ettiklerini ifade ederek,"Bizler bugün sonbahar mevsimini uğurluyor, kışı karşılıyoruz. Öğrenciler bu anılarını büyüdüklerinde anlatma fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

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