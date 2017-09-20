Okul civarındaki metruk bina yıkıldı

Çorum'da bir ilkokul yanında bulunan metruk binanın bir bölümü yıkıldı. Üçtutlar Mahallesi'ndeki Tanyeri İlkokulu'nun yanında bulunan 2 katlı metruk binanın bir bölümü, sokağa yıkıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak önlem aldı. Ekiplerin incelemesinde enkaz altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın yıkılmasından kısa bir süre önce bölgeden geçen Hilmi İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime giderken bu binanın yanından geçtikten saniyeler sonra çökme meydana geldi. Saniyelerle kıl payı ölümden döndüm" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ise, metruk binanın sahibini daha önce uyardığını belirterek, "Binanın yıkılacağı belliydi. Sahibini daha önce uyardım. Bugün de yıkıldı işte. Allah'a şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Bu yapılara bir çözüm bulunmalı." diye konuştu. Belediye ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.