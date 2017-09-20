  • BIST 105.324
  • Altın 146,461
  • Dolar 3,4721
  • Euro 4,1642
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Okul civarındaki metruk bina yıkıldı

»
Okul civarındaki metruk bina yıkıldı
Çorum'da bir ilkokul yanında bulunan metruk binanın bir bölümü yıkıldı. Üçtutlar Mahallesi'ndeki Tanyeri İlkokulu'nun yanında bulunan 2 katlı metruk binanın bir bölümü, sokağa yıkıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak önlem aldı. Ekiplerin incelemesinde enkaz altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın yıkılmasından kısa bir süre önce bölgeden geçen Hilmi İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime giderken bu binanın yanından geçtikten saniyeler sonra çökme meydana geldi. Saniyelerle kıl payı ölümden döndüm" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ise, metruk binanın sahibini daha önce uyardığını belirterek, "Binanın yıkılacağı belliydi. Sahibini daha önce uyardım. Bugün de yıkıldı işte. Allah'a şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Bu yapılara bir çözüm bulunmalı." diye konuştu. Belediye ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop Havalimanı'nın inşaatı tamamlanıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 17:49
  • 'Söz verdik, yapıyoruz'20 Eylül 2017 Çarşamba 17:46
  • 4 liralık dondurmadan 'Porsche' kazandı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:41
  • Akçay'ın istifasında hiçbir alakam yok20 Eylül 2017 Çarşamba 17:14
  • 60 yıl sonra yolları oldu20 Eylül 2017 Çarşamba 17:12
  • Yeşilırmak’ı su bastı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Köy yolları şehir standartlarına getirilecek20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Cemal Gürsel'in adı caddeden kalksın!20 Eylül 2017 Çarşamba 16:49
  • FETÖ sanığı mahkemeden firar etti20 Eylül 2017 Çarşamba 16:32
  • Sembolik mitingden dev mitinge davet20 Eylül 2017 Çarşamba 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti