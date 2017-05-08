Okul Hizmet Masası Çalışmalarını Sürdürüyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarının yöneticilerini sevindirmeye devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarının yöneticilerini sevindirmeye devam ediyor.

Okulların taleplerini yerine getiren İzmit Belediyesi Okul Hizmet Masası, 5 okulda daha sorunları giderdi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Okul Hizmet Masası ekiplerinde Halk Eğitim Merkezi'nde tuvalet tamiratı, Elma Şekeri Anaokulunda bahçe duvar boyaması, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dolap tamiratı, Farabi Orta Okulu'nda bahçe duvarı boyaması ve çeşme tamiratı ile 29 Ekim Orta Okulu'nda elektrik tamirat işi yapıldı. Okul yetkilileri, yapılan hizmetler için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.