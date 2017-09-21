Okul İdarecileri Ve Öğretmenlere Konferans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenlere konferans verdi. Konferans öncesi Kaymakam Ömer Çimşit'i makamında ziyaret eden Prof. Dr. Cemaloğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de eşlik etti. Eğitimde, öğretmen niteliklerinin eğitim ve öğretime katkısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cemaloğlu, konu ile ilgili verdiği konferanslarla öğretmenlerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetine dile getiren Kaymakam Çimşit, eğitim konusunda atılan her adımı desteklediklerini ifade ederek, ilçede kaymakamlık ve bağlı kurumlar olarak eğitime her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Necati Cemaloğlu Viranşehir Belediye Kültür Merkezinde Lider Öğretmen konulu konferans verdi. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.