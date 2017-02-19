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Okul İnşaatından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Okul İnşaatından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Samsun'da hastane inşaatının ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Samsun'da hastane inşaatının ikinci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir okulun inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul inşaatındaki ikinci katta kalıpları söken işçilerden Yücel Sona (25), ikinci kattan yere düştü. Yaralı olarak bulunan Yücel Sona, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yücel Sona'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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