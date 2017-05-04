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Okul Kantinini Böyle Soydular

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Okul Kantinini Böyle Soydular
Sivas'ta bir okulun kantinine giren hırsızlar 5 dakika içinde kantindeki tüm malzemeleri çaldı.

Sivas'ta bir okulun kantinine giren hırsızlar 5 dakika içinde kantindeki tüm malzemeleri çaldı. Hırsızlık anı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu-Ortaokulu'na gece gelen hırsızlar okulun istinat duvarından atlayarak bahçeye girdi. Okulun yangın çıkış kapısından içeri giren hırsızlardan ikisi kantinde bulunan tüm malzemeleri çalarken, diğer hırsız dışarı da etrafı gözetledi. 5 dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlık anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, hırsızlar siyah bir poşete doldurdukları malzemelerle okulun dışına çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil nedeniyle paniğe kapılan hırsızlar bir süre sohbet eder gibi yaptıktan sonra çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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