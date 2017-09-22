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Okul Kantinleri Sıkı Denetimden Geçirildi

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Okul Kantinleri Sıkı Denetimden Geçirildi
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki kantin ve yemekhaneler denetlenmeye başlandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki kantin ve yemekhaneler denetlenmeye başlandı.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte kantin ve yemekhanelerdeki denetimler başladı. Günlerinin büyük bir kısmını okullarda geçiren milyonlarca öğrencinin gıda ihtiyacını karşıladığı yerler hijyen açısından denetimden geçti. Palandöken ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerini mercek altına aldı. Kantinlerdeki hijyen kuralları ve gıda ürünlerinin kontrol edildiği denetimlerde, işletmecilerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri gözden geçirildi.

"Velilerimizin gönlü rahat olsun, çocukları bizlere emanet"

Denetimlerin özel bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Palandöken ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, şunları söyledi: "Kendi bölgemizde ilköğretim, ortaöğretim ve lise okullarının kantin ve yemekhanelerinin denetimlerini yapmaya başladık. Bakanlığımızın yönetmeliği kapsamında bölgemizde kantin ve yemekhanelerinin yılda iki defadan az olmaması kaidesiyle denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Biz okullarımızın başlamasıyla birlikte tüm denetimlerimize başladık. Velilerimizin gönlü rahat olsun, çocukları bizlere emanet. Mühendislerimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Önümüzdeki haftalarda da çocuklarımızı ALO 174 ihbar ve şikayet gıda hattını tanıtıp öğreteceğiz. Bu kapsamda çocuklarımıza dengeli beslenme, obezite, gıda hijyeni konusunda bilgilendirme yapacağız".

Yapılan denetimlerle ilgili de bilgi veren Yiğit, "Ceza konusu en son düşündüğümüz bir olay. Öncelikle işletme sahiplerini, öğrencilerimizi, okul yöneticilerini bilgilendiriyoruz. Dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatıyoruz. Denetimlerimizi yaparken öncelikle hijyen açısından çok titiz davranıyoruz. İşletme sahiplerinin bone kullanmaları, gıdaların soğuk zincirinin bozulmaması, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulundurulmaması konusunda uyarıyoruz" dedi.

Sorumluluk alanlarındaki okullardaki denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden Metin Yiğit, "Hijyen konusunda işletmecilerimizin duyarlı olduğunu gördük. Denetimlerde herhangi bir eksikliğin olmadığına şahit olduk" ifadelerini kaydetti.

Denetimlerden memnuniyet duyduklarını söyleyen kantin işletmecileri ise "Sürekli denetim geçiriyoruz. Uygulamaları olumlu buluyoruz, bizler için de iyi oluyor. Yasaklı olan ürünlerimiz bulundurmuyoruz. Çocuklar bizim çocuklarımız sağlıklarına dikkat ediyoruz" dedi.

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