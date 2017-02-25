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Okul Koridorunu Çocuk Parkına Çevirdiler

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Okul Koridorunu Çocuk Parkına Çevirdiler
Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu idarecileri, öğrencilerin okul içinde daha iyi vakit geçirmeleri için okulun bir koridorunu kapatarak...

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu idarecileri, öğrencilerin okul içinde daha iyi vakit geçirmeleri için okulun bir koridorunu kapatarak çocuk parkına çevirdi.

Genç Yunus Emre İlkokulu idarecileri yeni bir çalışmaya imza atarak takdir topladı. Okul yönetimi öğrencilerin okul içerisinde ders dışında daha rahat ve faydalı vakit geçirmeleri için okulun giriş katındaki koridoru kapatıp mini bir çocuk parkına dönüştürdü. Öğrencilerin ders dışındaki vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri için böyle anlamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Genç Yunus Emre İlkokulu Müdürü Ahmet Bural, "Bu çalışmamızdaki amaç öğrencilerimize farklı bir aktivite kazandırmaktı. Çocuklarımıza ders dışındaki vakitlerini daha eğlenceli ve verimli kullanmalarını sağlamaktı. Bu kapsamda Okulum bünyesinde mevcut bulunan 1 ana sınıfımızın sayısını 2 ye ve 2 şubemizin sayısını 4'e çıkarmak için zemin koridorunu kapatıp, halı döşeyerek ve çocuk parkı kurduk. Girişini bağımsız olarak verdiğimiz ana okulu seviyesinde sınıflar oluşturduk. Farklı ve faydalı bir çalışma yaptık" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, şube müdürleri Mehmet Atalay ve Davut Yurttaş, MEBBİS Yöneticisi Muhammet Döner Genç Yunus Emre İlkokulu'nda hayat geçirilen bu faydalı ve örnek teşkil eden çalışmayı incelemelerde bulundular. Okul yönetiminden çalışmayla alakalı bilgi alan Dinler ve beraberindeki heyet böyle faydalı ve örnek teşkil eden bir çalışma yaptıkları için okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Koridorunu Çocuk Parkına Çevirdiler

Okul Koridorunu Çocuk Parkına Çevirdiler

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