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Okul Müdürleri İle Toplantı Yapıldı

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Okul Müdürleri İle Toplantı Yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir başkanlığında okul müdürleri ile değerlendirme ve taşımalı eğitimdeki sıkınlar...

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir başkanlığında okul müdürleri ile değerlendirme ve taşımalı eğitimdeki sıkınlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Abdullah Doğan ve Ali Durmaz ile okul müdürleri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, eğitimde kalitenin artması için okul kültürünün oturmuş olması gerektiğini bununda idare ve öğretmenler arasındaki bağın güçlü olması ile mümkün olduğunu belirtti.

Amacın her öğrenciyi kazanmak olduğuna değinen Müdür Özdemir, bir kişi bile olsa ülkenin o çocuğa ihtiyacının olduğunu belirtti. Suriyeli öğrencilere de değinen Özdemir, "Okullarımızın eğitim bölgelerindeki Suriyeli öğrencileri mutlaka okula kayıtlarının yapması gerektiğini belirterek çocukları sokakta olmaktan kurtaralım" dedi.

Taşımadan sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Doğan ise taşıma konusunda istismarların mutlak suretle önüne geçilmesi gerektiğin belirtti.

Araçlarda kamera kayıt sistemlerinin olacağını on beş günde bir bu kayıtların alınarak arşivlenmesi gerektiğini belirtti. Taşımalı öğrencilerle toplantılar yapılarak onlara taşıma hakkında bilgi verilmesi ve hakları konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

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