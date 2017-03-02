Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Aşağı Kepirce İlkokulu Müdürü Ahmet Adliğ, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Aşağı Kepirce İlkokulu Müdürü Ahmet Adliğ, uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Kepirce İlkokulu Müdürü Ahmet Adliğ, Karaağaç Mahallesi'nden okula gitmek üzere evinden çıktığı sırada yanına yaklaşan ve kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan okul müdürü, olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırısı sonrası kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.