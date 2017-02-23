Okul Onarımına Destek Veren Milli Eğitim Müdürüne Teşekkür Plaketi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde onarılan Elbeğendi İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunun müdürü Orhan Karataş, çalışmada...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde onarılan Elbeğendi İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunun müdürü Orhan Karataş, çalışmada destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'e plaket vererek, teşekkür etti

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Elbeğendi İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunda onarım çalışması yürütülmüştü. Yapılan çalışma ile yeni bir bina görümüne kavuşan okulun Müdürü Orhan Karataş, katkılarından ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'e teşekkür etti. Okul Müdürü Orhan Karataş, Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'i makam odasında ziyaret etti. Ziyaret esnasında okulun son durumu ile ilgili bilgi verildi. Müdür Karataş, Sinan Ateş'e plaket vererek, teşekkür etti. Karataş, "Okulumuzun tüm yapım, onarım ve güzelleştirme çalışmaları adına tüm köylü, öğrenci ve okulun öğretmenleri adına katkılarınızdan ötürü size teşekkür ediyoruz" dedi. Milli Eğitim Müdürü Ateş ise "Okullarımızın sorunlarını çözerken okul kurum ayırımı yapmadan imkanlar dahilinde tüm kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kaliteli Eğitimin Kaliteli ortamlarda verilebileceğini unutmamak lazım" dedi.