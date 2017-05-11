Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde okul öncesi şenlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde okul öncesi şenlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği Okul öncesi şenlikler Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi.

İlçede eğitim veren Pazarlar Anaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu şenliklere büyük ilgi oldu.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen Okul Öncesi Şenliklere İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, eşi Tülin Karaaslan, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Daire Amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Minik öğrenciler, marifetlerle dolu gösterileri ile vatandaşlara duygulu ve neşeli anlar yaşattı. Okul öncesi öğrencilerin sunmuş oldukları gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Pazarlar Anaokulu müdürü Hüseyin Coşar, katilim gösteren herkese ve emeği geçen Anaokulu öğretmenlerine çok teşekkür ettiğini söyledi. Ayrıcı Coşar, Pazarlar anaokulu olarak Pazarların eğitiminde ve öğrencilerin gelişiminde okul öncesi olarak katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Minik öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler protokol ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. (MB-EFE)