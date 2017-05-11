Okul Önlerinde Özel Harekat Destekli Denetim

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların kötü alışkanlık edinmemesi için okul önlerinde özel harekat polisinin de katılımıyla denetim...

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların kötü alışkanlık edinmemesi için okul önlerinde özel harekat polisinin de katılımıyla denetim yaparak, seyyar satıcıları ve araçları tek tek aradı.

Türkiye genelinde 81 il ve bağlı ilçelerde emniyet genel müdürlüğünün talimatıyla öğrencilerin başta uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklar edinmemesi, okul önlerinde yaşanacak kavgaların önüne geçilmesi için bugün saat 14.15'te uygulama yapıldı. Adana'da tüm okulların önünde Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda terör, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş ekipleri hazır bulundu. Bu ekiplere özel harekat polisleri de uzun namlulu silahlarla okul çevrelerinde güvenlik önlemi alarak destek verdi. Zırhlı araçlarla gelen terörle mücadele ekipleri yoldan geçen otomobilleri durdurup didik didik aradı. Polisler, ayrıca okul önlerinde seyyar tezgahta satış yapanların tezgahlarını hassas burunlu narkotik köpekleriyle aradı. Ekiplerin okul önlerine gelişlerini alkışlarla karşılayan öğrenciler, polislere yoğun ilgi gösterdi.

Polis, okul önlerindeki uygulamanın çocukların geleceği için devam edeceğini bildirdi.