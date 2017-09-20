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Okul Önlerinde Uygulamalar Sıklaştı

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Okul Önlerinde Uygulamalar Sıklaştı
2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul önlerindeki emniyet tedbirleri de arttırıldı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul önlerindeki emniyet tedbirleri de arttırıldı.

Okulların özellikle çıkış saatlerinde yapılan "şok" adlı uygulamalara çok sayıda polis ekibi katıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş, Narkotik, Çocuk Şube ve Trafik ekipleri her gün bir okul önünde şok uygulama gerçekleştiriyor. Yapılan uygulamalarda özellikle, uyuşturucu satıcıları, aranan şahıslar ve servis minibüslerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Okul önlerinde durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından gerekli kontrollerden geçirildikten sonra narkotik köpeği "Molly" tarafından uyuşturucu taramasından geçiriliyor. Öğrenci servis minibüslerinde sürücüleri denetleyen Trafik ekipleri daha sonra öğrencileri de bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Polis ekiplerin denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, veliler ve vatandaşlar bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor. Uygulamalar sırasında, eksik evrakları bulunanlar, kasksız motosiklet sürücüleri ve aranan şahıslar hakkında gerekli işlemler polis ekiplerince yerinde yapılıyor.

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