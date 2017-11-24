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Okul Önünde 2 Lise Öğrencisi Bıçaklandı

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Okul Önünde 2 Lise Öğrencisi Bıçaklandı
Tekirdağ'da 16 yaşındaki bir genç işten çıkartılmasına neden olduğunu iddia ettiği 17 yaşındaki iki genci sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.

Tekirdağ'da 16 yaşındaki bir genç işten çıkartılmasına neden olduğunu iddia ettiği 17 yaşındaki iki genci sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda çalışan E.C.T. (16), çalıştığı işyerinden şikayet üzerine çıkartıldı. E.C.T., işten çıkartılmasına neden olduğu iddia ettiği lise öğrencileri E.A.A.(17) ile A.B.S. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce E.C.T., iki arkadaşı bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan E.A.A. ile A.B.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan E.C.T ise bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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