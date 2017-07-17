Okul-sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Başkanı Buğra Levent ve şube müdürleri katıldı.

Düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan İş Birliği Protokolünün sevincini yaşadıklarını belirterek, "Okullarımız ve sanayi sektörlerinin iş birliği ve dayanışmasıyla mesleki eğitimde il ve ilçelerimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Çalıştay'dan sonra bu iş birliğini geliştirmek için büyük gayret gösterdik ve birbiri ardınca protokoller imzaladık. Protokol kapsamında, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda işletmelerle daha sıkı bir iş birliği gerçekleştirilecek. Böylece nitelikli iş gücü yetiştirme noktasında daha güçlü bir duruma geleceğiz. İmzaladığımız protokolün sanayi sektörleri, eğitim camiamıza ve Bozüyük İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.