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Okul Servis Denetimleri Devam Ediyor

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Okul Servis Denetimleri Devam Ediyor
Gaziantep İl Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli ve konforlu seyahat denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep İl Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli ve konforlu seyahat denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan okullara yönelik, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" kapsamında öğrenci taşıyan okul servis araçları, öğrencilerin güvenli ve konforlu seyahat yapmaları için denetlemeler sürdürmeye devam ediyor.Yapılan denetleme ve kontrollerde, yönetmeliğe uygun olmayan araçlar hakkında cezai işlem yapılarak trafikten men edilmiş ve tamamlaması gereken hususlar araç şoförlerine izah edilerek yönetmeliğe uygun hale getirmeleri hususunda uyarılmıştır. Bu konuda denetleme ve kontroller belli aralıklarda devam edecektir" denildi.

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