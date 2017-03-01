Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi

Malatya'da, trafiğe katılan okul servis şoförlerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik görevlilerince trafik...

Malatya'da, trafiğe katılan okul servis şoförlerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik görevlilerince trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen trafik eğitimine, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Taner Kılınç, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Görevlileri, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Murat Dilek, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Bekir Ferik ve 200'e yakın okul servis şoförü katıldı. Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Murat Dilek tarafından verilen eğitimde okul servis araç şoförlerine trafikte uyulması gereken kurallar görsel olarak anlatıldı. Seminerde ayrıca, son beş yılda okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarında en çok ihlal edilen kurallar üzerinde duruldu. Seminerde servis şoförlerine yönelik konuşan Jandarma Trafik Tim Komutanı Murat Dilek, "Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz yok. Çok dikkatli olmalısınız" diye konuştu.

Denetimlerde kullanılan okul servis aracı kontrol formunun ve trafik ile ilgili broşürlerin de dağıtıldığı eğitim soru cevap şeklinde sona erdi.