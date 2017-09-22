Okul Servisi İle Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 3’ü Öğrenci 7 Yaralı

Diyarbakır'da içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Diyarbakır'da içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis aracı ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 225. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula gidecek öğrencileri alan okul servis aracı, ana güzergahı dışında seyreden ve içinde yolcu bulunan minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı ile polis ekibi sevk edildi. Kazada, okul servisinde bulunan 7 öğrenciden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralanırken, yolcu minibüsünde bulunan 2 vatandaş ve her iki aracın şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Okul servisinde bulunan Hiranur Çediktir, kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Konuşurken elleri titreyen Çediktir, "Biz servisle öğrenci almaya çıktık. Dönüş aldığımız sıra dolmuş ile çarpıştık. Serviste 7 kişi vardı. O kadar ani oldu ki, bişi hissedemedim, servisten inmek istedim. Bir arkadaşım yere düştü kafası kanadı, diğer arkadaşımın gözü kanadı. Çok korktum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.