Okul Servislerine Denetim

Yarın başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı...

Yarın başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki Nikah Dairesi önünde yapılan denetimler öncesinde bir açıklama yapan İnegöl Servisçiler Kooperatifi (İNSERKOOP) Başkanı Cengiz Küçük, "Okullar açılmak üzere. Servisler ile alakalı türlü türlü şeyler çıkıyor. Esas işleri yapan arkadaşlar, bu işi korsan yapan arkadaşların yaptıkları işler yüzünden mağdur oluyor. Biz de İnegöl'de Şoförler Odası Başkanım ile birlikte okullar başlamadan önce bütün araçlarımızı kontrolden geçiriyoruz. Hem emniyetteki hem de jandarmadaki arkadaşlara kolaylıklar sağlamış olacağız" dedi.

470 servis hizmet verecek

Başkan Küçük, "Biz kampüse yaklaşık 200 arabayla 4 bin öğrenci taşıyacağız. Köylerden gelen 80 tane aracımız var ve şehir içi araçlarımız da var. İnegöl'de yaklaşık 470 araçla servis hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

"Korsan servisler bizi sıkıntıya sokuyor"

Denetimleri rutin olarak her yıl yapıldığını belirten İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, "Biz her sene bu işi rutine koyduk. Burada bir nebzede noksanlarımızı görmüş oluyoruz. Ama gördüğümüz kadarı ile İnegöl'deki servisler Türkiye bazına baktığımızda eksiklikler konusunda çok daha duyarlılar. Bazen ufak tefek aksaklıklar olur. İnşallah yeni öğretim yılı hayırlı olur. Burada 200'den fazla aracı emniyet, jandarma ve bizim marifetimizle kontrol ediyoruz. Bizi İnegöl'de servisler olarak yaralayan, sıkıntıya sokan korsan servisler. Bu daha önce İzmir'de, İstanbul'da cereyan eden konular hep böyle servisçilere mal edildi. Servisin içinde öğrenci unutuldu. Kesinlikle bu böyle bilinsin ki, o araç korsan taşımacılık yapan araçtır. Servis ve korsan taşımacılık yapanları kesinlikle ayırmamız lazım" dedi.

"Korsana geçit yok"

Korsan servislere kesinlikle geçit vermeyeceklerini ifade eden Korkmaz, "Korsan taşımacılık yapan arkadaşlara da duyuruyorum. Okulların açıldığı tarihe kadar uygulamalar yapıldı ama maalesef bazı şeylerin önüne geçilmekte zorlanıyorsunuz. Bu korsanla alakalı mücadelemiz devam edecek. Bu arkadaşlar, bu araçlara ciddi bedeller ödüyor. Sigortalarını yaptırıyor, muayenelerini yaptırıyorlar. Bu korsan işine el atmaya çalışan arkadaşlar bilsinler ki, bu saatten sonra onların karşısında olduğumuz gibi daha fazla karşısında olacağız" diye konuştu.