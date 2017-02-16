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Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final müsabakalarının...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final müsabakalarının teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın başkanlık ettiği teknik toplantıya, çeşitli illerden gelen antrenörler ve hakemler katıldı. Toplantıda müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için takımlar arasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilirken, kız ve erkeklerde çekilen fikstür sonunda gruplar belli oldu. Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final Müsabakaları 12 ilden 14 takım, 168 sporcu ve 15 hakemin katılımıyla gerçekleşecek.

Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final müsabakalarının teknik toplantısına katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sağlıklı ve başarılı müsabakalar olmasını temenni ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Okul Sporları Basketbol Gençler Yarı Final Müsabakalarının Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

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