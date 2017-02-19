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Okul Sporları Oryantring Şampiyonası Düzce’de Yapıldı

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Okul Sporları Oryantring Şampiyonası Düzce’de Yapıldı
Düzce, Türkiye okullu oryantring sporcularına ev sahipliği yaptı. Kentpark'ta yapılan yarışmalar nefes keserken sporcular, finişe ulaşabilmek için yoğun...

Düzce, Türkiye okullu oryantring sporcularına ev sahipliği yaptı. Kentpark'ta yapılan yarışmalar nefes keserken sporcular, finişe ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

Türkiye Oryantring Federasyonu tarafından Düzce Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Oryantring İl Temsilciliği ortaklığı ile düzenlenen Türkiye Okul Sporları Oryantring Şampiyonası nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

Türkiyeden 43 ilden 350'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular 3500 metre yol katederek 30'dan fazla hedefe işaret bıraktılar. Yerlerin çamur olması nedeniyle zaman zaman zorlanan sporcular, zorlu etapları en çabuk bitirerek finişe ulaşmak için kıyasıya ter döktüler.

Finiş düzlüğünde ise sporcular yine çamurlu zeminin azizliğine uğradılar. Birçok sporcu finişe ulaşabilmek için koşarken çamurlu zeminde kayarak düştüler.

Türkiye Oryantring Federasyonu Etkinlik Direktörü Cihat Acar, yapılan şampiyona ile ilgili olarak, "Düzce oryantring için güzel alanları olan bir şehir. Bu şehirde bu etkinliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Türkiye'nin birçok şehrinden okullu öğrenciler burada 4 kategoride yarışarak, hedefleri bulmaya çalışıyorlar. Organizasyon çok güzel ve renkli devam ediyor. Düzce oryantring şampiyonlarına ev sahipliği yapabilecek ender şehirlerimizden bir tanesi. Gelecek şampiyonların Düzce'de yapılması için çalışmalarımız olacak" dedi.

Düzce Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Feyzullah Dereci ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduğu söylerken, oryantiring dışında başka şampiyonalara da ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

"Düzce altyapısı ile oryantring sporunu kaldırabilecek doğal güzelliklere sahip bir il. Burada Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporculara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Federasyonumuz da uygun görürse doğal güzellikleri olan bir şehirde oryantiring alanında başka şampiyonalara da ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

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