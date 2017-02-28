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Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı

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Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Uluğbey Ortaokulu yönetiminin kendi imkanlarıyla oluşturdukları kütüphane, törenle açıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Uluğbey Ortaokulu yönetiminin kendi imkanlarıyla oluşturdukları kütüphane, törenle açıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla oluşturulan laboratuarın açılışı yapılan Uluğbey Ortaokulu, bu kez de kütüphane sevinci yaşadı. İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur ve okul yönetiminin kendi imkanlarıyla oluşturdukları kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi. Okul Müdürü Muzaffer Erkan, "Bugün okulumuza kazandırdığımız kütüphanemizin açılışını yaparak öğrencilerimize ve velilerimize kitap okuma noktasında çok önemli bir hizmetin haklı gururunu yaşıyoruz. Velilerimiz de diyoruz çünkü öğrencilerin yanı sıra haftanın belirli günlerinde velilerimize de açık olacak olan kütüphanemizde okuma saati etkiliği düzenlenecektir. Bu anlamda kütüphanemiz bu konuda bir ilki gerçekleştirecektir" dedi.

İki ay önce Fen laboratuarının sevincini yaşadıklarını hatırlatan Müdür Erkan, "Okulumuzun yeni kütüphanesine kavuşmasında emekleri olan başta İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur'a, açılışımıza teşrifleri ile bizi onurlandıran İlçe Kaymakamı Ömer Cimşit'e, Şube Müdürleri İlyas Koyuncu ve , Zeydan Kurt ile Mehmet Şirin Esen'e, Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı

Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı

Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı

Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı

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