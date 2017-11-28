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Okulda Oyuncak Tabanca Alarmı

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Okulda Oyuncak Tabanca Alarmı
Adana'da bir okulun bahçesindeki trafo binasının çatısında bulunan oyuncak tabanca, polisi ve okulu alarma geçirdi.

Adana'da bir okulun bahçesindeki trafo binasının çatısında bulunan oyuncak tabanca, polisi ve okulu alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ortaokulun bahçesindeki trafo binasının çatı kısmında tabanca olduğunu gören çevredeki apartmanların sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda motorize polis ekibi sevk edildi. Okula gelen polisler, trafoya çıkarak tabancayı aldı. Silahı inceleyen ekipler, tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Bu arada öğrenciler ve okul görevlileri de alarma geçti. Polis oyuncak tabancayı alıp olay yerinden ayrıldı.

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