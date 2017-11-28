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Okulda rezalet
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tavanı su akıtan ve rutubet oluşan sınıfları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sınıflarının tavanının su alması, sınıflarından oluşan kötü koku ve rutubet nedeniyle isyan etti. Öğrenciler son çare olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihbar hattı olan 147'ye ihbarda bulundu. Öğrenciler, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz'a seslenerek yardım beklediklerini belirtti.  İbrahim Akpınar / KIRIKKALE 

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