Okulda Yemekleri Anneleri Yaptı, Çocukları Yedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmen ve öğrencilere kendi elleriyle yaptıkları yemekleri ikram etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmen ve öğrencilere kendi elleriyle yaptıkları yemekleri ikram etti.

Öğrenci ve veliler; Ayvalık'ın önemli turistik işletmelerinden Bacacan Otel'in mutfağında otelin şeflerinin denetiminde yapılan yemekler, otelin yemek salonunda öğretmenlere yaptıkları yemekleri yine kendi elleriyle ikram ettiler.

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan 15 Eylül Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Kader Özgen yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimize özel olarak hazırladığımız keşkek, pilav ve nohuta öğrencilerimizle birlikte sevgimizi kattık. Bugün bu yaptığımız yemekleri de öğretmenlerimize kendi ellerimizle ikram ettik. Bu yönde Ayvalık'ta bir ilke imza attık" dedi.

Otelin Müdürü Ahmet Saray ise; 15 Eylül Ortaokulu öğrencilerinin bir yandan yemek yapmayı öğrenip, öte yandan da yaptıkları yemekleri öğretmenlerine ikram etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrenciler ise yemek yapmanın oldukça zor olduğunu ama öğretmenleri için bu zorluğa seve seve göğüs gerdiklerini ifade etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Okul Aile Birliği üyelerinden Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu'nun görme engelli Koordinatörü Namık Tuncel de, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında öğrencilerin velileriyle birlikte mutfağa girerek, öğretmenlerine yemek yapmalarının anlamlı bir farkındalık etkinliği olduğunu savundu.