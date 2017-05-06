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Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de

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Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Okullar Arası Gençlik Plaj Voleybolu başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Okullar Arası Gençlik Plaj Voleybolu başladı.

Okullar arası Gençler Kız-Erkek Plaj Voleybolu müsabakaları Talas Spor Salonu Plaj Voleybolu sahasında başladı. 8 erkek ve 11 kız voleybol takımı dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Kayseri'de voleybol sporunda ilkleri yapmaya devam ettiklerini söyleyen Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Halil Dicle oyunlar hakkında bilgiler verdi. Kız ve erkek takımlarında birinci olanların Türkiye Şampiyonası'na direk katılma hakkı kazanacağını kaydeden Dicle, "Kayseri'de voleybolda ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Kışın Erciyes'te kar voleybolu ile ilkleri başlattık, şimdi de plaj voleybolunu Kayseri'ye getirmiş bulunuyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu saha çok kısa bir sürede yapıldı. 16 ilde Liseler Plaj Voleybolu Ligi oluştu. Buradan kız ve erkeklerde birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonası'na direk gidecek. 16 pilot il seçildi, bunlardan birisi de Kayseri. Kayseri'de bu turnuvayı yapmak için elimizden gelen çalışmayı il müdürlüğümüzle organize ettik. Erkeklerde 8 takım, kızlarda da 11 takım plaj voleyboluna katılıyor. Voleybolda Kayseri'de çok büyük başarılara imza atacağız. Birçok okul ve kulübümüz Türkiye Şampiyonaları'na katılmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu ay içerisinde 10 takımla Türkiye Şampiyonası'nda olacağız" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar 6-7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de

Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de

Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de

Okullar Arası Gençler Plaj Voleybolu İlk Kez Kayseri’de

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