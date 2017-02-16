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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı okullar arası Halk Oyunları...

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı okullar arası Halk Oyunları yarışması düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışma renkli görüntülerin yanı sıra kıyasıya bir mücadele içinde ekipler hünerlerini sergileyerek son buldu.Yarışmalar sonunda düzenlemesiz yıldızlar karma kategorisinde dereceye giren takımlar;1- Atatürk Ortaokulu 2.Mehmet Uluğcan Ortaoukulu,düzenlemesiz gençler karma kategorisinde ise1. Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 2.Mehmet Hanifi ve Ökkeş Çümbüş Ticaret Meslek Lisesi dereceye girdi.

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

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