Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı okullar arası Halk Oyunları yarışması düzenlendi.
7 Aralık Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışma renkli görüntülerin yanı sıra kıyasıya bir mücadele içinde ekipler hünerlerini sergileyerek son buldu.Yarışmalar sonunda düzenlemesiz yıldızlar karma kategorisinde dereceye giren takımlar;1- Atatürk Ortaokulu 2.Mehmet Uluğcan Ortaoukulu,düzenlemesiz gençler karma kategorisinde ise1. Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 2.Mehmet Hanifi ve Ökkeş Çümbüş Ticaret Meslek Lisesi dereceye girdi.
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