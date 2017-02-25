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Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi

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Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi
Adıyaman'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kızlar Badminton il Birinciliği müsabakalarında derece giren okul ve sporcular ödüllendirildi.

Adıyaman'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kızlar Badminton il Birinciliği müsabakalarında derece giren okul ve sporcular ödüllendirildi.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından koordine edilen Okullar Arası Yıldız Kızlar Badminton il birinciliği müsabakaları Erdemir Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Müsabakalara il genelinden çok sayıda okul takımı katıldı.

Erdemir Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan final müsabakasında Kahta TP Atatürk Ortaokulu ile Adıyaman Osman Gazi Ortaokulu karşı karşıya geldi. Adıyaman Osman Gazi Ortaokulunu yenen Kahta TP Atatürk Ortaokulu il birincisi oldu. Osman Gazi Ortaokulu il ikincisi olurken, Adıyaman Emniyet Ortaokulu ise üçüncü oldu. Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece giren takımlara kupa, başarı belgesi ve sporculara ise madalya takdim edildi.

Okullar Arası Yıldız Kızlar Badminton müsabakalarında şampiyon olan Kahta TP Atatürk Ortaokulu, 6 Mayıs 2017 tarihinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Bölgesel Badminton müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek.

Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi

Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi

Okullar Arası Kızlar Badminton Müsabakaları Sona Erdi

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