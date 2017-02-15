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Okullar Arası Satranç Müsabakaları Sona Erdi

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Okullar Arası Satranç Müsabakaları Sona Erdi
13-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Osman Çağlı kapalı yüzme havuzu üzerinde bulunan Satranç Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Satranç İl Birinciliği...

13-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Osman Çağlı kapalı yüzme havuzu üzerinde bulunan Satranç Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 13 - 15 Şubat 2017 tarihleri arasında Satranç Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakalarının ödül töreni yapıldı. 23 okul ile toplamda 115 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve Okul Müdürleri tarafından verildi. Dereceye giren Okullar ise şöyle oldu:

"1-Malatya Spor Lisesi 2-Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi 3-Beydağı Anadolu Lisesi 4- Malatya Fen Lisesi."

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