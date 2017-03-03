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Okullar Ligi’nde Oryantiring Heyecanı Başladı

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Okullar Ligi’nde Oryantiring Heyecanı Başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Okullar Ligi'nde oryantiring heyecanı başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Okullar Ligi'nde oryantiring heyecanı başladı. Oryantiring mücadelesinin birinci etabında 350 öğrenci farklı arazi koşullarında yön bulmak için çaba gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Okullar Ligi üçüncü sezonunda da yoğun ilgi ile devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolun yanı sıra bu yıl bünyesine oryantiring sporunu da dahil eden Okullar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor. Sporcuların farklı arazi koşullarında harita üzerinde yön bularak zamana karşı yarıştıkları oryantiring mücadelesinde ilk etabı Okullar Ligi kapsamında gerçekleştirildi.

Mayıs ayında sona erecek

Oryantiring 1. Etabı Lara Kent Ormanı'nda 4 parkurdan oluşan alanda gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise düzeyindeki 25 okuldan 5'er kişilik takımlarla toplam 350 sporcunun mücadele ettiği yarışta sporcular, harita yardımı ile yön bulmaya çalıştı. Zamana karşı da yarışan öğrenciler, doğayla baş başa bir gün geçirerek, keyifli anlar geçirdi. Toplam 4 etaptan oluşan Okullar Ligi oryantiring branşı Mart ayında Kaleiçi, Nisan ayında Akdeniz Kent Parkı ve Mayıs ayında Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak olan 3 etabın ardından tamamlanacak.

Okullar Ligi’nde Oryantiring Heyecanı Başladı

Okullar Ligi’nde Oryantiring Heyecanı Başladı

Okullar Ligi’nde Oryantiring Heyecanı Başladı

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