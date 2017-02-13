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Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

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Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi
Spor Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Okullararası Halk Oyunları...

Adıyaman'da okullararası halkoyunları yarışması düzenlendi.

Spor Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Okullararası Halk Oyunları Yarışması Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmada kendi kategorilerinde ilk 4'e giren takımlara kupa, madalya, katılım ve başarı belgeleri verildi. Düzenlenen yarışmalar da Minikler Düzenlemesiz kategorisinde birinciliği Borsa İstanbul İlkokulu, ikinciliği Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu, üçüncülüğü Gölbaşı Cumhuriyet İlkokulu, dördüncülüğü ise Adıyaman TOKİ İlkokulu elde etti. Yıldızlar Düzenlemesiz kategorisinde, birinci Toki Akşemsettin Orta Okulu, ikinci Adıyaman TOKİ Orta Okulu, üçüncü Yavuz Selim Orta Okulu, dördüncü ise Türkiye Petrolleri Orta Okulu oldu. Gençler Düzenlemesiz kategorisinde ise Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, Adıyaman Anadolu Lisesi üçüncülüğü, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi dördüncülüğü kazandı. Gençler Düzenlemeli kategorisinde ise Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı, Halk Oyunları yarışmalarının kültürün ve folklorun gelecek nesillere taşımak için düzenlenen önemli faaliyet olduğunu belirterek, Adıyaman'da binlerce gencin ve öğrencinin okullarda ve açılan kurslarda halkoyunlarını öğrendiğini söyledi.

Müdür Bağcı, "Adıyaman merkez ve ilçelerden ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 18 takımın katıldığı Okullar Arası Halk Oyunları Yarışmasında dereceye girebilmek için takımlar kıyasıya mücadele etti. Kendi kategorilerinde 1.olan okullarımız grup yarışmalarında 4-5 Mart 2017 tarihinde ilimizi bölge yarışmalarında temsil edecektir. Ben yarışmalara katılarak hünerlerini sergileyen tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, dereceye giren okullarımıza daha sonra katılacakları tüm yarışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi

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