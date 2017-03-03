Okullararası Kros Türkiye Birinciliği Yapılacak

Malatya'da 5 Mart'ta Olimpik Atletizm Kompleksi yanında bulunan kros parkurunda Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız-Erkek ) Kros Türkiye birinciliği...

Malatya'da 5 Mart'ta Olimpik Atletizm Kompleksi yanında bulunan kros parkurunda Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız-Erkek ) Kros Türkiye birinciliği müsabakaları yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası Yıldızlar ve Gençler(Kız-Erkek) Kros Türkiye Birinciliği Müsabakaları hafta sonu yapılacak koşularla başlayacak. Yarışmalar ile ilgili bilgi veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, "Müsabakaya gençler kategorisinden 28 il 76 takım 496 sporcu, Yıldızlar kategorisinden 23 İl 38 takım 249 sporcu toplamda ise 51 il 114 takım 745 sporcu katılacaktır. Müsabakaların fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ediyor, katılacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.