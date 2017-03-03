  • BIST 89.605
  • Altın 147,046
  • Dolar 3,7206
  • Euro 3,9314
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Okullararası Kros Türkiye Birinciliği Yapılacak

» »
Okullararası Kros Türkiye Birinciliği Yapılacak
Malatya'da 5 Mart'ta Olimpik Atletizm Kompleksi yanında bulunan kros parkurunda Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız-Erkek ) Kros Türkiye birinciliği...

Malatya'da 5 Mart'ta Olimpik Atletizm Kompleksi yanında bulunan kros parkurunda Okullar arası Yıldızlar ve Gençler ( Kız-Erkek ) Kros Türkiye birinciliği müsabakaları yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası Yıldızlar ve Gençler(Kız-Erkek) Kros Türkiye Birinciliği Müsabakaları hafta sonu yapılacak koşularla başlayacak. Yarışmalar ile ilgili bilgi veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, "Müsabakaya gençler kategorisinden 28 il 76 takım 496 sporcu, Yıldızlar kategorisinden 23 İl 38 takım 249 sporcu toplamda ise 51 il 114 takım 745 sporcu katılacaktır. Müsabakaların fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ediyor, katılacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mart Ayı Meclis Toplantıları Başladı03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Belediye Hizmet Binasına Yeni Mescit03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Aile Hekimlerine Eğitim Verildi03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Başkan Togar: “Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ Diyeceğiz”03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Kızılcahamam’da Tedavileri Yapılan Yaban Hayvanları Doğaya Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Ak Parti Erzurum İl Teşkilatından Stk’lara Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Subaşı İlkokulu Restore Edildi03 Mart 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti