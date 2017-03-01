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Okullararası Satranç Müsabakaları

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Okullararası Satranç Müsabakaları
Özel Malatya Çamlıca Ortaokulu Okullar Arası Satranç Turnuvası küçükler kategorisinde 2. oldu.

Özel Malatya Çamlıca Ortaokulu Okullar Arası Satranç Turnuvası küçükler kategorisinde 2. oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21-24 Şubat tarihleri arasında GHSİM Satranç Merkezinde yapılan turnuvada küçükler 5 kategoride, minikler ise 6 kategoride oynadı. Takım olarak katılım sağlanan ve birçok okulun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Özel Malatya Çamlıca Ortaokulu küçükler kategorisinde 2. olarak kupasına kavuştu. Turnuvada başarılı olan Çamlıca Okulu takımı öğrencileri Arda Çapraz, Efe Şahin, Özgür Deniz Suna ve Seymen Safa Bingöl'e kupaları Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy tarafından takdim edildi.

Özel Malatya Çamlıca Okulları kurucusu Mustafa Sarıtaç ise başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

Okullararası Satranç Müsabakaları

Okullararası Satranç Müsabakaları

Okullararası Satranç Müsabakaları

Okullararası Satranç Müsabakaları

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