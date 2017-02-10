Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

Adana'da "Okullararası Yıldız, Gençler ve Minikler Halk Oyunları Grup Karşılaşmaları" düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 43 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana'da "Okullararası Yıldız, Gençler ve Minikler Halk Oyunları Grup Karşılaşmaları" düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 43 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

Menderes Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele eden ekipler birbirlerine üstünlük kurmak için hünerlerini gösterdiler. Halkoyunları meraklıları da tribünleri doldurarak ekiplere destek verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şunlar:

Gençler Geleneksel Düzenlemeli: Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gençler Geleneksel Düzenlemesiz: ÇEP Anadolu Lisesi, Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Beş Ocak Anadolu Lisesi

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli: Şehit Duran Ortaokulu, Talat Hacıbekiroğlu Ortaokulu, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz: Gülbahçesi Ortaokulu, Şehit Duran Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu, Buhara Ortaokulu

Minikler Geleneksel Düzenlemesiz: Denizli İlkokulu, Şehit Erhan Taştimur İlkokulu, Kışla İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu