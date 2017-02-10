  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

» »
Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı
Adana'da "Okullararası Yıldız, Gençler ve Minikler Halk Oyunları Grup Karşılaşmaları" düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 43 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana'da "Okullararası Yıldız, Gençler ve Minikler Halk Oyunları Grup Karşılaşmaları" düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 43 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

Menderes Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele eden ekipler birbirlerine üstünlük kurmak için hünerlerini gösterdiler. Halkoyunları meraklıları da tribünleri doldurarak ekiplere destek verdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullar şunlar:

Gençler Geleneksel Düzenlemeli: Vehbi Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gençler Geleneksel Düzenlemesiz: ÇEP Anadolu Lisesi, Lokman Hekim Anadolu Lisesi, Beş Ocak Anadolu Lisesi

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli: Şehit Duran Ortaokulu, Talat Hacıbekiroğlu Ortaokulu, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz: Gülbahçesi Ortaokulu, Şehit Duran Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu, Buhara Ortaokulu

Minikler Geleneksel Düzenlemesiz: Denizli İlkokulu, Şehit Erhan Taştimur İlkokulu, Kışla İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu

Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

Okullararası Yıldız, Gençler Ve Minikler Halk Oyunları Tamamlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç Dökülmesini Botoks İle Durdurun!10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Doktor Atabay’dan Sağlık Müdürlüğüne ’Göz Sağlığı Tarama Projesi’10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Aydın’da Genç Erkekler Final Grubu Maçları Nefes Kesiyor10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Sincik’in Geven Balı Tescillendi10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Kaymakam Taşdan’a ’Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Tutal, Pazarcı Esnafıyla Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Obezite Hastaları, Fazla Kilolarından Ameliyatla Kurtuluyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti10 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret10 Şubat 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti