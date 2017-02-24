“Okullararası Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası

Adana'da dün başlayan "Okullararası Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Adana'da dün başlayan "Okullararası Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Yaklaşık 500 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar Nihat Geven Spor Salonu'nda sürüyor.

Müsabakaları izleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından plaket taktim edildi.

İl dışından gelen bazı sporcular ise şampiyona öncesi öz çekim yaptı. Şampiyona yarın gerçekleşecek dövüşlerin ardından tamamlanacak.