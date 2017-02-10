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Okullarda 'afet' eğitimi

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Okullarda 'afet' eğitimi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simülasyon Merkezi'nin çocukları doğal afetlere hazırlamak için verdiği eğitimler meyvesini veriyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simülasyon Merkezi'nin çocukları doğal afetlere hazırlamak için verdiği eğitimler meyvesini veriyor. Eğitim kapsamında Kırıkkale AFAD Müdürlüğü'nden İsmail Üstüner İlk Öğretim Okulu'na  gelen görevliler, öğrencilere afetlerden korunma ve afetlere karşı alınabilecek önlemler konularında bilgi paylaşımında bulundular.

AFAD Deprem Simülasyon Merkezi eğitmenleri, "AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'ne gelen öğrencilere 'Depremde ne olur?' diye sorduğumuzda; 'Deprem olur evler yıkılır' cevabı yerine 'deprem olduğunda sağlam olmayan evler yıkılır' cevabını almak istiyoruz. Afetler konusunda geleceğin mühendis ve mimarlarının zihinsel dönüşümünü sağlamayı amaçlıyoruz" dediler. Eğitimler konusundaki hedeflerini anlatan eğitmenler, eğitim sonunda okullarda yapılan yüz yüze görüşmelerde, yüzde yüzüne yakın öğrenciden bu cevabın alınmış olmasından mutlu olduklarını ifade ettiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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