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Okullarda İlk Ders Zili Çaldı

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Okullarda İlk Ders Zili Çaldı
2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Belediye meydanın da bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Belediye meydanın da bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Çelenk sunumunun ardından Iğdır merkez Hüsnü Özyeğin İlköğretim okulunda ki törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Murat Aydoğdu, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Murat Aydoğdu, 2017-2018- Eğitim öğretim yılına Iğdır'da toplamda 47 bin öğrencinin ders başı yaptığını ve 2515 öğretmenin görev yaptığını belirterek, "Bu yıl okullarımıza kayıt yaptıran ilkokul 1. Sınıf öğrenci sayımız 3197, ana sınıfı öğrenci sayımız ise 1905" tir" söyledi.

Aydoğdu, "Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Biz eğitimciler olarak bu süreçte çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmelerini ve iyi bir birey olarak yetişmelerini amaç edindik. Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve başarı dolu yıllar diliyorum. Sevgili çocuklar, sizlerde önce kendinize sonra ailenize ve ülkemize yararlı insan olabilmeniz için bu süreçte göstereceğiniz gayret ve çabalarınız toprağa ekilmiş bir tohum gibi filizlenecek ve ileriki yaşantınızda meyvelerini verecektir. Her biriniz çok özel, çok ama çok değerli ve önemlisiniz. Öyle olmasa Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk T.B.M.M.'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı sizlere bayram olarak armağan eder miydi? Sayın veliler bugün bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızı bu çatı altında yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, onlarla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Sevgili çocuklar hepinizin yeni eğitim öğretim yılının sağlık, başarı, sevgi ve kardeşlikle dolu geçmesini diliyorum" dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, ise, "Kıymetli öğrencilerimiz saygı değer veliler, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın heyecanı ile bugün çok kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Yeni eğitim öğretim yılının da huzur ve güven ortamı içerisinde rekabetçi bir şekilde bilimsel temellere dayalı şekilde memleketimiz milletimiz ve ilimiz için hayırlı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.

Eğitime değer vermek eğitimi olmazsa olmaz içerisine almak çağdaş bir toplum olmanın en temel ve vazgeçilmez unsurlarından birisidir. İnsanlar eğitim yoluyla sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli manevi ve evrensel değerleri de gelecek nesillere aktarırlar. Bu yüzden insan olmanın temel şartı eğitimden geçer. İyi bir vatandaş ve insan olmak çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet etmek ancak iyi bir eğitimle mümkündür." dedi.

Daha sonra öğrenciler, şiir ve halk oyunları gösterisi sunmasının ardından, protokol üyeleri sınıflarda öğrencilere çeşitli hediyeleri dağıtması ile program son buldu.

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