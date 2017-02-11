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Okullarda Süt Dağıtımı

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Okullarda Süt Dağıtımı
Okullara süt dağıtımı başlaması nedeniyle Biga Sakarya İlkokulunda Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Müjdat Yüksel ve Sakarya...

Okullara süt dağıtımı başlaması nedeniyle Biga Sakarya İlkokulunda Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Müjdat Yüksel ve Sakarya Okul Müdürü Ayhan Demirtaş tarafından öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, "Biga merkez, belde ve köylerimizdeki müstakil ana okulu ve ana sınıflardaki öğrencilere ayrıca Biga merkez, belde ve köylerimizde bulunan 24 ilkokul öğrencileri olmak üzere toplam 5550 öğrenciye haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süt verilecek. Öğrencilere süt dağıtımı 9 Haziran 2017 tarihinde noktalanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen Okul Sütü Programı'nın amacı, ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini desteklemektir.7 farklı coğrafi bölgede, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan yaşam tarzları, bireylerin beslenme alışkanlıklarını da küçük yaşlardan itibaren şekillendirmektedir. Özellikle vitamin ve mineral yetersizliğinden kaynaklanan birçok sağlık sorununun önüne geçilmesinde, "Okul Sütü Programı" önemli bir rol oynamaktadır. İstikbalimiz olan çocuklarımıza, dolayısıyla geleceğimize en büyük yatırım anlamı taşıyan Okul Sütü Programı'nın uygulanmasının önemi, ülkemizde binlerce çocuğun ailelerinin sosyo-ekonomik durumları nedeniyle hiç süt içemediği göz önünde tutulduğunda daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

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