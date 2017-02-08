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Okullarda Süt Dağıtımı Başladı

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Okullarda Süt Dağıtımı Başladı
Malatya'da 2016-2017 eğitim öğretim döneminin 2. döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.

Malatya'da 2016-2017 eğitim öğretim döneminin 2. döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.

Süt dağıtımı nedeniyle Şehit Murat Doğru İlkokulunda bir tören düzenlendi. Düzenlenen Törene Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Nurcan Berber ile Okul Müdürü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlığınız için Süt için sloganı ile başlayan süt dağıtım töreninde konuşan Vali yardımcısı Abdulkadir Duran, "2016 yılında Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde okul sütü programını başlattık. Yaklaşık olarak ilimizde 61 bin 500 öğrenciye okul sütü programı çerçevesinde süt dağıtıyoruz. Öğrencilerin yaklaşık 13 bini ana sınıfı öğrencisi, diğeri de ilköğretim okulu öğrencisi. İlimizde çocukların süt kullanım alışkanlığını geliştirmek, daha fazla süt tüketimini teşvik etmek amacıyla programı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Dağıtım hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise dağıtım ile bilgiler vererek süt dağıtımının 2. dönem boyunca süreceğini kaydetti. Müdür Tatlı, "Süt dağıtımına bu gün başlıyoruz. Üzüm dağıtımı ise 26 Ocak'tan itibaren başlayacak. Bu vesile ile haftanın 5 günü çocuklarımızın beslenmesinde katkı sunacağız. Çocuklarımıza, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri süt, Salı ve Perşembe günleri üzüm dağıtılacak "şeklinde konuştu.

Okullarda Süt Dağıtımı Başladı

Okullarda Süt Dağıtımı Başladı

Okullarda Süt Dağıtımı Başladı

Okullarda Süt Dağıtımı Başladı

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