Okulları Kapatılan Filistinli Öğrenciler Sokakta Ders Yaptı

İşgal altındaki Kudüs'ün güneydoğusundaki Sur Bahir köyünde Nuhbe İlkokulu öğrencileri, sokakta ders yaparak okullarının kapatılmasını protesto...

İşgal altındaki Kudüs'ün güneydoğusundaki Sur Bahir köyünde Nuhbe İlkokulu öğrencileri, sokakta ders yaparak okullarının kapatılmasını protesto etti.

İsrail hükumetinin okullarını kapatma kararını protesto etmek için Filistinli öğrenciler, soğuk havaya rağmen sokakta halka şeklinde sınıflar oluşturarak ders yaptı. İsrail Eğitim Bakanlığı ve polis güçleri, düşman güçlerini desteklediği iddiasıyla 23 Şubat'ta Sur Bahir köyünde 250 öğrencisi bulunan Nuhbe İlkokulunu kapatma kararı almıştı. Okul idaresi bu iddiayı kesin olarak yalanlamıştı.

Okul yetkilileri, okulun kapatılmasının çocuklarda psikolojik rahatsızlığa yol açacağını, daha uzaktaki okullara gitmelerinin çocuklar için zor olacağını, eğitim-öğretim yılının ortasında bu kararın alınmasının telafisi güç sonuçları olacağını söyledi.