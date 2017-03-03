Okulum Hijyen Projesi Tanıtıldı

Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) ile ortak...

Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) ile ortak yürütülen "Okulum Hijyen Projesi" tanıtım programı, Toroslar Hafsa Sultan Kız Teknik Meslek Lisesinde yapıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Proje Koordinatörü Nizamettin Kılıç, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas katıldı.Burada konuşan Müdür Koca, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi noktasında projenin önemine dikkat çekerek, ibadet yapılırken bile belli temizlik şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu noktada okulların hijyeninin ayrı bir önem arz ettiğini belirten Koca, projeye destek veren Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Genç İş Adamları Derneğine teşekkür etti. Koca, projenin Mersin genelinde bulunan devlet okullarını kapsadığını belirterek, çocukların sağlığının kendileri için her şeyin önünde olduğunu söyledi.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol ise amaçlarının çocukların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bulunmalarını sağlamak olduğunu söyledi. İzol, salgın dönemlerinde çocukların hastalanmasını önüne geçmek ve hijyen alanları yaratmak adına proje ile önemli bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Nizamettin Kılıç, proje hakkında genel bilgilendirmede bulundu.

Programın sonunda Koca, Tekli, İzol ve Badas, okulun kütüphanesinin açılışı gerçekleştirdi.