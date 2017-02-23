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Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor

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Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir okula, yaklaşık 70 bin lira bedelle trafosunun kurulmasına rağmen proje bedeli ile abone işlemleri yapılmadığı...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir okula, yaklaşık 70 bin lira bedelle trafosunun kurulmasına rağmen proje bedeli ile abone işlemleri yapılmadığı için elektrik verilemediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Onbirnisan Orta Okulu ve Onbirnisan İmam-Hatip Orta Okuluna, yaklaşık 70 bin lira bedel ödenerek trafosunun kurulmasına rağmen 2 bin liralık proje bedeli ile abone işlemleri yapılmadığı için elektrik verilemediği iddia edildi. Yaklaşık 5 aydır eski tesisat üzerinde elektrik alan okulun hemen yanına yapılan yeni trafonun kablolarının işlemler bittikten sonra başlanacağı öğrenildi. Öğrenci velileri ise düşük voltaj nedeniyle okuldaki klimaların çalışmadığını ve eylül ayından beri bu durumun yaşandığını belirtti.

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olduğunu belirtti.

Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor

Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor

Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor

Okulun Elektriği Proje Bedeli Ödenmediği İçin 5 Aydır Bağlanamıyor

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