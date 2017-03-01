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Okuma Etkinlikleri Sürüyor

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Okuma Etkinlikleri Sürüyor
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Delibey BENGİ Projesi kapsamında İstiklal İlkokulu Konferans Salonu'nda kitap okuma...

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Delibey BENGİ Projesi kapsamında İstiklal İlkokulu Konferans Salonu'nda kitap okuma etkinliğinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.

20 dakika kitap okunmasının ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrencilere kitap okumanın faydaları hakkında sorular sordu. Kitap okumanın onlara çok şeyler kazandıracağından bahsederek "Kitap okumak sizi daha duyarlı bir birey hâline getirir." dedi. Kaymakam Ali Sırmalı; öğrencilerin ne zaman kitap ihtiyaçları olsa kitap gönderebileceğini belirtti. Ardından söz alarak kendisine yöneltilen sorulara cevap veren İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Delibey "Düzenli okuma alışkanlığı sizleri öz-disiplini daha güçlü bireyler yapacaktır." dedi.

Söyleşinin sonunda Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilere kitap dağıttılar.

Okuma Etkinlikleri Sürüyor

Okuma Etkinlikleri Sürüyor

Okuma Etkinlikleri Sürüyor

Okuma Etkinlikleri Sürüyor

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