Okuma-yazma Atölyeleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından Selami Vardar Halk Merkezi'nde açılan okuma-yazma atölyesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Selami Vardar Halk Merkezi'nde açılan okuma-yazma atölyesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

75. Yıl Mahallesi bulunan Selami Vardar Halk Merkezi, "Odunpazarı'nda okuma yazma bilmeyen kalmayacak" sloganıyla, okuma yazma eğitimlerine devam ediyor. Eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, eğitim ve öğrenmenin yaşı olmadığına değinen yetkililer, tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşları okuma yazma atölyesine davet etti. Çocukların eğitimi kadar, onların ilk eğitimi aldıkları ebeveynlerinin de eğitimine önem verdiklerini belirten yetkililer, Eylül ayında eğitimlerin başladığını ve şu anda kursiyerlerin harfleri öğrendiğini ifade etti. Yetkililer, ayrıca kursiyerlerin önümüzdeki hafta yazmaya geçeceklerini söyledi.