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Olay paylaşımda bulunan Başsavcı'dan şikayetçi oldu

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Olay paylaşımda bulunan Başsavcı'dan şikayetçi oldu
Olay paylaşımda bulunan Başsavcı'dan şikayetçi olduğunu açıklayan CHP İl Başkanı Akcagöz, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayette bulunduğunu ve aynı zamanda bir suç ihbarı yaptığını söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu'nun, twitter hesabından yaptığı referandumda 'hayır' oyu kullanacak olan vatandaşları, PKK terör örgütü ile bir tutan paylaşımları hakkında açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, "Günlerdir söylediğimiz işte tam da budur. Devlet, tarafsızlığını kaybetmiştir. Bir Cumhuriyet Savcısı kalkıp böyle bir açıklama yapabiliyorsa, işin çivisi çıkmış demektir. Bu işe derhal müdahale edilmelidir" dedi.

TELAŞLANSAN NE FAYDA!
Kendisi hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayette bulunduğunu belirten CHP'li Akcagöz, "Gereken yapılmalı ve savcı ihraç edilmelidir. Nihayetinde ortada bir suç da oluşmuştur. Savcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten yargılanmalıdır. Bundan sonra görevde kalacağı her gün, risk taşımaktadır" diye konuştu. İl Başkanı Akcagöz, "Bu bir referandum. Halkımız, iki tercihten birini seçecekler. Görünen o ki, hayır seçeneği daha ağır basıyor. Telaşları bundandır. Bizzat kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının da bu sonucu verdiğini biliyoruz. Ancak, korksan, telaş etsen ne fayda" şeklinde konuştu.

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