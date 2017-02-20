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Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Beyanname Süresi 28 Şubat’ta Sona Eriyor

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Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Beyanname Süresi 28 Şubat’ta Sona Eriyor
Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde 2015 yılı ve daha önceki yıllara ait ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 Salı...

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde 2015 yılı ve daha önceki yıllara ait ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 Salı günü sona eriyor. Vatandaşların beyannamelerini vermeleri için Zabıta Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

Kanun gereği; 8 Mayıs 1959 gün ve (10200) Sayılı Resmi Gazete ile neşir edilen ölçüler nizamnamesinin 12. Maddesi gereğince; ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin belirlenen tarihler arasında yapılması gerektiği belirtilerek, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri konusunda esnaftan gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi. Yetkililer tarafından ayrıca; "Senelik muayene ve damga programı talimatnamesinin 7. Ve 8. Maddeleri gereği 2 yıllık muayene ve damga müddeti bitmiş 2015 yılı ve daha eski yıllara ait damgalı ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresi 2 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2017 günü mesai bitiminde son bulacaktır" denilerek konu ile ilgilenenlerin mağdur olmamaları için ölçü ve tartı aletlerinin beyannamelerini süre bitimine kadar vermeleri gerektiği belirtildi.

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