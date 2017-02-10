  • BIST 87.473
  • Altın 146,531
  • Dolar 3,6981
  • Euro 3,9324
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Öldü Denilen Esad Yüzünü Gösterdi

» »
Öldü Denilen Esad Yüzünü Gösterdi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkan "öldü" iddialarının ardından Yahoo News'e verdiği röportajla yüzünü gösterdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkan "öldü" iddialarının ardından Yahoo News'e verdiği röportajla yüzünü gösterdi.

Esir aldığı mahkumların askeri hapishanelerde işkence görüntülerinin yayınlanması ve BM'ye sunulan İnsanlığa Karşı Suç işlediği yönündeki raporları eleştirdi. Beşar Esad, Yahoo News'e verdiği röportajda; 2011 ile 2015 yılları arasında 13 bin kişinin öldürülmesiyle ilgili iddiaları reddederek, "Günümüzde her şeyi taklit edebilirsiniz. Sahte bir haber çağında yaşıyoruz " dedi.

Amerika'nın öne sürdüğü Suriye'deki insan hakları ihlallerinin gerekçesinin bulunmadığını iddia eden Esad, Amerika'yı Irak'ı istila eden ve Iraklı mahkumları elinde tutan hatta Suudi Arabistan'a destek veren bir ülke olmakla suçladı. Amerika'nın insan haklarıyla ilgili konuşmasını anlamsız bulduğunu savunan Esad, işkence görüntülerinin gerçek olmadığını, eski bir fotoğrafçısı tarafından fotoğraflara photoshop yapıldığını iddia etti.

Röportajın sonlarında Esad ABD'yi DEAŞ'a verdiği destekten dolayı uyardı. Amerika'nın ortaya attığı güvenli bölge fikrini ise reddetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd’li Komutan Amerika’dan Askeri Destek İstedi10 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Fransa’da İntihar Bombacıları Yakalandı10 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Züccaciyeciler Frankfurt’ta Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 15:58
  • Deaş’tan, Sdg Saldırı: 40 Ölü10 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza10 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Trump Şi İle Telefonda Görüştü.10 Şubat 2017 Cuma 14:38
  • Kıbrıs’ta Türklerin Araçlarını Yakan Öğrenciler Mahkemelik10 Şubat 2017 Cuma 13:23
  • Budapeşte’de ’Karşıyaka Avrupa Tanıtım Günleri ’ Düzenlenecek10 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • Ruhani, Ülke Çapındaki Mitinglerin Beyaz Saray’a Cevap Olduğunu Açıkladı10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Malezya’da Tekne Faciası: 9 Cesede Ulaşıldı10 Şubat 2017 Cuma 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti