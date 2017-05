Öldürdü, İntihar Süsü Verdi, Olay Yerine Gelip Gözyaşı Döktü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aracının içinde ölü olarak bulunan ve intihar ettiği düşünülen şahısın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısının olay yerinde ağlaması ise İHA kameralarına an be an yansıdı. Zanlının, öldürdüğü şahsın mezarına da gidip dua ettiği öğrenildi.

Olay, 23 Ocak 2017 tarihinde Gölcük Panayır Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Çalışır vaziyetteki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan Yaman isimli şahsı aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu 4 ay süren çalışmaların ardından ortaya çıktı.

Özel ekip kuruldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Dedektifleri olayı derinleştirmek ve çözmek için özel bir ekip kurdu. Ekip, 4 ay boyunca olağan şüpheliler üzerinde çalıştı. Özel ekip Burhan Yaman'ın telefon kayıtları detaylı olarak incelendi. Bir ekip ise banka hesapları üzerinde detaylı inceleme yaptı. Cinayet bürosu dedektifleri yaptıkları detaylı incelemelerde Ömer Eser Y. isimli şahıs ile Burhan Yaman'ın aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu tespit etti. Tüm bu bulgular üzerine polis ekipleri, Ömer Eser Y. üzerinde incelemelerini yoğunlaştırdı. Şahsı teknik ve fiziki takibe alan ekipler önceki gün operasyona start verdi. Zanlı gözaltına alındı.

Mezarına gidip dua etmiş

Burhan Yaman'ın, arasında alacak verecek meselesinden dolayı sıkıntı bulunan iş arkadaşı Ömer Eser Y. (36) ile buluştuğunu öğrenildi. Daha sonra sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca Ömer Faruk Y. Burhan Yaman'a 3 el ateş etti. Ardından olaya intihar süsü vermek için silahta ki parmak izlerini silip, silahı Burhan Yaman'ın eline verdi. Olay yerine tekrar gelen Ömer Eser Y. cinayet mahallinde uzun süre gözyaşı döktü. O anlar İHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Zanlının Burhan Yaman'ın mezarına da gidip dua ettiği öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınıp sorgulanan zanlı suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.